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Beşiktaş, dayanıklılık ve şut çalışması gerçekleştirdi

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, dayanıklılık ve şut çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı oyuncular, yarım sahada yaptıkları tek kale maçla idmanı tamamladı.

Anderson Talisca ile Jeremain Lens, antrenmanın ardından Şenol Güneş yönetiminde şut çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların 20 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran, idman esnasında hafif bir sakatlık yaşadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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