Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor maçının ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maçta Anderson Talisca sakatlık yaşadı. Talisca, Tolgay Arslan ile girdiği mücadelenin ardından çalışmayı yarıda bırakarak tesislere girdi. Brezilyalı oyuncunun önemli bir sorununun olmadığı, tedbir amaçlı olarak idmana devam etmediği belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda Dusko Tosic ile Atiba Hutchinson, takımdan ayrı salonda yenilenmeye dönük çalışma gerçekleştirdi.

Koşu ve açma germe ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, daha sonra yarım sahada üç takımın yer aldığı çift kale maç oynayarak günü tamamladı.

- Babel'e doğum günü kutlaması

Antrenman öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncular, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in doğum gününü kutladı.

Teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları 31 yaşına giren tecrübeli oyuncuya yeni yaşında mutluluklar dilerken, Babel de tüm kulvarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu.