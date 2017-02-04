Beşiktaş deplasmanda fark attı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda, Muratbey Uşak'ı 84-66 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Oyunda kontrolü eline alan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Clark ve Strawberry ile sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, 15. dakikada 9 sayılık farka ulaştı: 37-28. Muratbey Uşak'ın farkı azaltma çabasına rağmen konuk takım, ilk yarıyı 47-40 önde bitirdi.
Ev sahibi ekibin sayı üretmekte zorlandığı üçüncü periyoda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakikayı 56-46 önde geçti. İyi oyununu sürdüren siyah-beyazlı takım, çeyreği 64-48 üstün tamamladı. Etkili oyununa son periyotta da devam eden Beşiktaş Sompo Japan, son 3 dakikasına 20 sayı farkla 76-56 önde girdiği müsabakadan 84-66 galip ayrıldı.
Karşılaşmanını en skorer ismi 20 sayı ile Beşiktaş Sompo Japan'dan Strawberry oldu.
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker
Muratbey Uşak: Auguste 17, Berent Kavaklıoğlu 2, Berkay Candan 6, Harrison 6, Freimanis 10, Vassiliaukas 13, Ibekwe 4, Mckissic 8
Beşiktaş Sampo Japan: Muratcan Güler 3, Earl Clark 14, Şafak Edge, Erkan Veyseloğlu, Stimac 10, Thompson 19, Roll 7, Sertaç Şanlı 6, Strawberry 20, Kenan Spahi 3, Weems 2, İlkan Karaman
1. Periyot: 19-25
Devre: 40-47
3. Periyot: 48-64
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