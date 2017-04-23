Beşiktaş dünya devlerini geride bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında en başarılı sezonunu geçirdi. Avrupa'nın kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. kez çeyrek finalde mücadele eden siyah-beyazlılar, Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarda elenerek, tarihinde ilk kez yarı finale çıkma şansını kaybetti. Beşiktaş, buna rağmen tarihinin Avrupa'da en çok kulüp puanı topladığı sezonuna imza attı. Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi gruplarından başlayan, ardından Avrupa Ligi'nde devam eden siyahbeyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon 20 ülke puanı elde etti. Beşiktaş, bundan önce, 2010-2011 sezonunda 14,5, 2014- 2015'te ise 13,5 ülke puanı toplamıştı.

13. SIRAYA KADAR ÇIKTI

UEFA'nın güncellenen 2016-2017 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 13. sıraya kadar yükseldi. Sıralamada diğer Türk takımları Fenerbahçe 36, Osmanlıspor 41, Atiker Konyaspor 77 ve Medipol Başakşehir 81. oldu. Listede İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Atletico Madrid ilk iki sırayı alırken, Juventus 3, Monaco 4, Barcelona 5, B. Münih ve Dortmund 6, Leicester 8, Lyon ve PSG 9, M. United 11, Sevilla da 12'inci sırada yer aldı. Siyah-beyazlı temsilcimiz Arsenal, Celta Vigo, Schalke, B Leverkusen, M. City, Ajax, Napoli ve Porto gibi devleri geride bırakmayı başardı.