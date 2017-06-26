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Beşiktaş, Eliseu transferini bitirmek üzere

Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş için, yurt dışından farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

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Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş için, yurt dışından farklı iddialar gelmeye devam ediyor. 

Adriano için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar sol bek mevkisine de oyuncu bakıyor. Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Eliseu ile ilgileniyor.

Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yer alan Eliseu için nabız yoklanmaya başlandı.

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