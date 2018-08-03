Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Emre Akbaba'nın transferi için devreye girdi

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Emre Akbaba ile ilgili Beşiktaş cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba ile ilgili ezeli rakip Beşiktaş'tan hamle geldi.

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından Emre Akbaba'yı takibe aldı.

Öte yandan geçtiğimiz günler Medipol Başakşehir kulübü, resmi açıklama ile Emre Akbaba transferinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan atışlı tatbikat

TSK´dan atışlı tatbikat

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA