Beşiktaş, Emre Akbaba'nın transferi için devreye girdi
Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Emre Akbaba ile ilgili Beşiktaş cephesinden sürpriz bir hamle geldi.
Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba ile ilgili ezeli rakip Beşiktaş'tan hamle geldi.
Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından Emre Akbaba'yı takibe aldı.
Öte yandan geçtiğimiz günler Medipol Başakşehir kulübü, resmi açıklama ile Emre Akbaba transferinden vazgeçtiğini açıklamıştı.
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