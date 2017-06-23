Beşiktaş Emre Mor için transfer operasyonuna başladı

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Emre Mor ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin aylardır çeşitli girişimlerde bulunarak kadrosuna katmak istediği Emre Mor ile Beşiktaş da temas kurdu.

Siyah-beyazlılar, sürpriz bir atak yaparak filmleri aratmayacak bir operasyona girişti. Pepe transferi için Lizbon'a çıkarma yapan yönetim, transfer harekatının ikinci ayağını Almanya'da devam ettiriyor.

Kartal, Emre Mor transferinde Fenerbahçe'den bir adım öne geçti. Başkan Fikret Orman'ın daha önce "Alırsam tapusuyla alırım" dediği Emre için Almanya'ya giden yönetici Umut Güner, 19 yaşındaki yıldızın bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin kadın sahibi Jennifer Soofizadeh ile bir araya geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU...

Almanya'da Emre Mor için görüşmeleri yürüten yönetici Güner, İran asıllı menajere teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu için hazırladığı mektubu da sundu. Bu görüşmeden son derece mutlu ayrılan Güner, daha sonra Borussia Dortmund Genel Menajeri Michael Zorc'tan da randevu aldı. Güner, bugün Zorc ile görüşecek ve Beşiktaş'ın Emre Mor için teklifini sunacak.

Geçen sezon 9 milyon 750 bin euro'ya Alman ekibine transfer olan Emre'nin bonservisinin alınma ihtimali zor. 19'luk süper yeteneği kiralamak isteyen Beşiktaş, Dortmund'da fazla şans bulamayan Emre için Şampiyonlar Ligi kozunu devreye sokacak.

GEÇEN SEZON 19 MAÇTA OYNADI