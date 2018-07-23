Beşiktaş, Fabri'nin Fulham'a transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Fabri transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Fabri transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
İşte yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
Fabri'nin 6 milyon euro bedelle İngiliz temsilcisine transfer olması bekleniyor.
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