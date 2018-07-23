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Beşiktaş, Fabri'nin Fulham'a transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Fabri transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü, Fabri transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

İşte yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Fabri'nin 6 milyon euro bedelle İngiliz temsilcisine transfer olması bekleniyor.

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