Beşiktaş, Fulham ile Fabri transferi için 6 milyon Euro karşılığında anlaştı

Domagoj Vida için Premier Lig'den teklifler alan, Alvaro Negredo'yu ise elinden çıkarmaya çalışan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş, kaleci Fabri için Fulham ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fabri'nin yerine Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in transfer edilmesi planlanıyor.