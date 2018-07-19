Beşiktaş, Fulham ile Fabri transferi için 6 milyon Euro karşılığında anlaştı
Beşiktaş'ın kaleci Fabri için Fulham ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.
Domagoj Vida için Premier Lig'den teklifler alan, Alvaro Negredo'yu ise elinden çıkarmaya çalışan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş, kaleci Fabri için Fulham ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fabri'nin yerine Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in transfer edilmesi planlanıyor.
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