Beşiktaş Hırvat stoper Domagoj Vida'ya 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalattı

Beşiktaş, Domagoj Vida transferine resmiyet kazandırdı. Hırvat stoper için Dinamo Kiev ile uzun süredir pazarlık yapan ancak maddi konularda bir türlü anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Vida’ya hukuki bağlayıcılığı da bulunan ön protokol imzalatmıştı.

Bu özel protokolle Vida’nın Türkiye’de başka bir kulübe gitmesini engelleyen Beşiktaş’ın, 28 yaşındaki başarılı futbolcuya resmi sözleşme de imzalattığı ortaya çıktı. Dinamo Kiev’le olan sözleşmesi 31 Aralık 2017 tarihinde biteceği için FIFA kurallarına göre başka bir kulüple mukavele yapma hakkı bulunan Vida’nın, Beşiktaş’a 4.5 yıllık imza attığı belirlendi.

Buna göre Beşiktaş ile Vida arasında imzalanan sözleşme 1 Ocak 2018’de resmen başlayacak. 31 Aralık’ta serbest kalacak olan Hırvat futbolcu İstanbul’a gelerek siyah-beyazlı takıma katılacak.

Beşiktaş daha önce Vida’ya karşılık Dinamo Kiev’e, kaleci Boyko’nun yanı sıra 1 milyon euro bonservis teklif ederken olumsuz yanıt almıştı. Bu gelişme üzerine her konuda anlaşma sağlanan Vida ile ön protokol yapan ve tecrübeli futbolcuya daha sonra 4.5 yıllık sözleşme imzalatan Beşiktaş’ın, Dinamo Kiev’i ikna çabalarına da devam ettiği aktarıldı. Ukrayna ekibi yaklaşık 4 ay sonra serbest kalacak olan Vida’yı hemen bırakmayı kabul ederse transfer 48 saat içinde tamamlanacak.

‘Sıkıntı olmaz’

Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat stoperin Ocak ayında Beşiktaş’a geleceğini söyledi. Avadan, “Beşiktaş, Vida için kulübüne bir teklif verdi ancak olmadı. Transferin son iki günde bitmesi zor görünüyor ama Vida 4 ay sonra serbest kalacağı için Ocak ayında transfer tamamlanacaktır” dedi.

Domagoj Vida, A Milli Takımımız’ın önceki akşam Hırvatistan’ı 1-0 yendiği maçta savunmadaki performansıyla tam not aldı.

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