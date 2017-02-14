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Beşiktaş hükmen galip sayıldı

TBF, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ı 86-72 yenen Bellona AGÜ'yü takım kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik saydı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ı 86-72 yenen Bellona AGÜ'yü, takım kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik ilan etti.

TBF Yönetim Kurulu'nun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta oynanan Beşiktaş-Bellona AGÜ maçında ev sahibi takımın hükmen galip gelmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Kayseri temsilcisinin maça yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde çıktığı için hükmen mağlup ilan edildiği ifade edildi.

Yabancı kuralı değişti

TBF Yönetim Kurulu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yabancı kuralını da değiştirdi.

Bu sezon ligde takımlar kadrolarında bulunan 4 yabancı oyuncunun tamamını oynatabiliyor. Gelecek sezondan itibaren ise kuralın 3+1 olarak değiştirileceği açıklandı. Buna göre gelecek sezon uygulamaya geçecek yeni kuralla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımları 3 oyuncuyu aynı anda oynatıp bir oyuncuyu ise yedek kulübesinde oturtabilecek.

Transfer yasağı

TBF Yönetim Kurulu, sporcuları ile yapmış oldukları sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere transfer yasağı getirdi.

Yapılan açıklamada, transfer yasağı getirilen kulübün veya kulüplerin ismi paylaşılmadı.

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