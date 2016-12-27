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Beşiktaş için flaş transfer iddiası

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Sinan Vardar, Ryan Babel dışında Kasımpaşa'dan Tunay Torun'un alındığını ve Brezilya'dan da bir stoperin gelmek üzere olduğunu söyledi.

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, siyah beyazlıların transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Sinan Vardar, kendisine ait twitter hesabından, "Arkadaşlar, Babel transferi bitti. Kasımpaşa'dan Tunay Torun da alındı. Brezilya'dan da 1 stoper gelmek üzere. Hayırlı olsun." dedi.

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