Beşiktaş için flaş transfer iddiası
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Sinan Vardar, Ryan Babel dışında Kasımpaşa'dan Tunay Torun'un alındığını ve Brezilya'dan da bir stoperin gelmek üzere olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, siyah beyazlıların transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Sinan Vardar, kendisine ait twitter hesabından, "Arkadaşlar, Babel transferi bitti. Kasımpaşa'dan Tunay Torun da alındı. Brezilya'dan da 1 stoper gelmek üzere. Hayırlı olsun." dedi.
arkadaslar babel transferı bıttı k.pasadan tunay torunda alındı brezılyadan da 1 stoper gelmek uzere hayırlı olsun— SİNAN VARDAR (@vardar_sinan) 27 Aralık 2016
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