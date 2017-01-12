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Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin, daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

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Beşiktaş, ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

İlk olarak Babel'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, 4.2 milyon Euro bedel ödeyip genç savunmacı Mitrovic'i takıma dahil ettikten sonra, geçtiğimiz yıl Çin'e sattığı Ersan Gülüm'ü de geri alarak hamlelerini sürdürdü.

Kartal'ın savunmayı güçlendirme adına ise durmaya niyeti yok gibi...

3 kulvarda yoluna devam Beşiktaş'ta Caner Erkin'in sakatlığı sonrası sol bek pozisyonunda yalnızca Adriano'nun kalması, Brezilyalı yıldızın yaşı itibariyla o bölgeyi tek başına götürmesinin zor olması, yönetimi takviye yapma konusunda mecburiyete itiyor.

Sobol ve Fabra'dan sonra...

Shakhtar'dan Sobol ve Boca Juniors'tan Fabra'nın ardından Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim gündeme geldi: Ali Adnan...

İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen ve 2 sezon önce İtalya'dan Udinese'nin yolunu tutan Ali Adnan'ı kadroya katmak istiyor.

Takımıyla 2020 yılına kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki Iraklı futbolcu için yönetimin, İtalyan ekibiyle temasta olduğu belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. 

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