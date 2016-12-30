Trabzonspor'a fırtına gibi sağ bek: Joao Pereira

Bordo-Mavililer’de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında temaslarını sürdüren Trabzonspor, işe savunmadan başladı. Fırtına, sol bek olarak Emmanuel Mas ile el sıkıştı. Arjantinli futbolcunun transferi imza aşamasına getirilirken, Brezilyalı stoper Gum da bitti bitiyor.

Fluminense’nin yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncu da yeni bir macera istiyor. 30 yaşındaki savunmacıyla ilgili sadece ufak pürüzler kaldı. İki oyuncuda yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Bordo-Mavililer sağ bek sorununu da çözmek amacında. Zeki Yavru’nun ilk yarı boyunca alternatifsiz kaldığını göz önünde bulunduran teknik direktör Ersun Yanal, buraya tecrübeli ve direkt olarak katkı sağlayabilecek bir isim istedi. Gündeme Joao Pereira geldi. Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinden forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, şu anda Sporting Lizbon’da oynuyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Pereira’nın maliyeti uygun.

Beşiktaş da istemişti

Valencia, Benfica ve Braga formaları da giyen 1.72’lik sağ bek, Portekiz Milli Takımı’da ise tam 40 kez görev yaptı. Önceki senelerde Beşiktaş’ın da istediği Pereira ile Trabzonspor ciddi şekilde ilgileniyor. Bordo-Mavili idareciler, Pereira’yı ikna etmeye çalışıyor.

Oyuncunun ‘evet’ demesi halinde Sporting Lizbon’a 1-2 milyon Euro civarı bir rakam önerilecek.

Fanatik