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Beşiktaş Joe Heart 'ı almaktan vazgeçti

Gelecek sezon kalede problem yaşamak istemeyen Beşiktaş, İngiliz eldiven Joe Heart transferinden vazgeçti.

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Transferde öncelikle takımdaki oyunculara gelecek teklifleri bekleyen ve buna göre planlama yapan Beşiktaş, kanat oyuncusu almaktan vazgeçti. Kaleci için yapılan çalışmaların da durdurulduğu belirlendi.

Daha önce Ricardo Quaresma’nın Çin’e gitme ihtimali nedeniyle kanat oyuncularıyla ilgilenen siyah-beyazlı yönetim, Portekizli oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle bu düşüncesini rafa kaldırdı.

Kaleci Fabri’ye gelmesi muhtemel teklifleri de düşünerek İngiliz kaleci Joe Heart için nabız yoklayan Beşiktaş’ın bu yüksek maliyetli hamleden de vazgeçtiği öğrenildi.

Kartal’ın stoper, orta saha, 10 numara ve forvet hattına dört transfer yapmayı planladığı aktarıldı.

(Milliyet)

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