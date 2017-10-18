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Beşiktaş Kaan Ayhan için görüşmelere başladı

Siyah Beyazlılar, Fortuna Düsseldortf'tan Sezon başında alamadığı 22'lik milli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bunun üzerine Kaan'ı sezon sonu düşünen Cimbom da harekete geçti.

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Milli takımın sağını savunan Kaan Ayhan, Süper Lig'in iki ezeli rakibini transfer karşı karşıya getirdi. Beşiktaş ve Galalatasaray, Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındakik genç yıldız için yarışa başladı. Beck'in ayrılması ve Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrasından KArtal, Kaan Ayhan'ı sezon başında almak için teklif yaptı ancak kulübü, "Yerini şimdi dolduramayız" diyerek "hayır" yanıtını verdi. 

Kaan'dan vazgeçmeyen Beşiktaş, ocak ayında transferi bitirmek için şimdiden alman ekibi ile temasa geçti. Kartal'ın sözleşmesi haziran'da bitecek oyuncu için 1 milyon euro önerdiği belirtildi. Ancak Galatasaray da Kaan'ı sağ bekin yanı sıra stoper ve ön libero da oynadığı için istiyor. Oyuncuyu yeni sezonda almayı planlayan Aslan, Beşiktaş'ın harekete geçmesi üzerine, transferi ocakta bitirmek için devreye girdi.

(Açık Mert Korkusuz) 

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