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Beşiktaş kafilesi Sivas'ta

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. 
     
Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.     
 
Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e de çiçek verdi.      
 
Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.      
 
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

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