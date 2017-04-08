Beşiktaş SJ, Tofaş'ı uzatmalar sonucu 95-94 mağlup etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligin 25'inci haftasında, Tofaş, sahasında Beşiktaş Sompo Japan’a uzatmaya giden karşılaşmada 95-94 mağlup oldu.

İlk çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. 3'üncü dakika 8-8, 6'ıncı dakika ise 13-13’lük eşitlikle geçildi. 8.dakikada Kaya Peker’in üçlüğü ile Tofaş ilk kez 6 sayılık üstünlük buldu: 19-13. Tofaş Mejia, Crocker, Beşiktaş Sompo Japan ise Thompson ve Clark’ın basketleriyle ilk çeyrek 26-22 Tofaşın üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle geçti. 14. dakikada 30-29 Tofaş’ın üstünlüğü ile geçildi. 18'inci dakikada Tofaş skoru 40-35’e taşırken,son saniyede Copeland’ın üçlüğü ile mavi beyazlılar soyunma odasına 8 sayılık üstünlükle (45-37) gitti.

Üçüncü çeyrekte Tony Crocker’in üst üste üçlükleriyle Tofaş 24. dakikada 11 sayılık (55-44) üstünlük buldu. 26.dakikada Orhun Ene teknik fauller sonrası soyunma odasına gönderildi. Teknik faulleri Roll ile sayıya çeviren Beşiktaş Sompo Japan farkı 28.dakikada 2 sayıya (55-53) indirdi. 30.dakikaya Tofaş, Mejia’nın basket faulüyle 61-56 önde girdi. Mejia’nın basketiyle final periyoduna mavi beyazlılar 65-58 önde girdi.

Final periyoduna Beşiktaş Sompo Japan Thompson’un turnikeleriyle başladı ve 32.dakikada farkı 3 sayıya (65-62) indirdi. 33.dakikada Palacios’un üçlüğü Tofaş’a nefes aldırdı: 67-62 Ardından Palacios’un üçlüğü farkı 8 sayıya (70-62) çıkardı. Muratcan Güler’i8 36.dakikadaki üçlüğü farkı 5 sayıya (72-67) indirdi. 37.dakikada Barış’ın üçlüğü skoru 75-67’ye getirdi. Barış Ermiş’in üst üste iki boş atışından sonra Beşiktaş Sompo Japan bunları Stimac ile değerlendirince 38.dakikada 77-74 geçildi. Son dakikada karşılıklı basketlerle geçildi. 40.dakikada Thompson’un üçlüğü, ardından Muratcan Güler’in turnikesiyle son 23 saniyeye 81-81’lik eşitlikle girildi. Son 12 saniyede Crocker’in faulleriyle Tofaş 2 sayılık üstünlük buldu: 83-81 Son 4 saniyede Dj Strawberry’nin turnikesiyle skor 83-83 oldu. Strawberry faul atışını sayıya çeviremeyince maç uzatmaya gitti.

Uzatmada ilk basket İvanov ile Tofaş’tan geldi. Ardından Clark’ın üçlüğü Beşiktaş Sompo Japan’ı 86-85 öne geçirdi. Tofaş, 43.dakikada üst üste iki atıştan yararlanamayınca Stimac’ın basketiyle Beşiktaş 86-88 öne geçti. Mejia skoru eşitledi: 88-88 Stimac son 38 saniyede 2 faul atışından yararlanamadı. Son 17 saniye kala Crocker’in üçlüğü ile Tofaş 91-88 öne geçti. Weems’in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle fark 1 sayıya (91-90) indi. Taktik fauller nedeniyle oyun sıkça durdu ve son 6 saniyede Mejia ilk faulü kaçırdı, ikincisini sayıya çevirdi 94-92.

Maçın son saniyelerinde Thompson’a 3 sayılık atış esnasında hakemler faul verdi. Thompson faul atışlarını baskete çevirince Beşiktaş Sompo Japan 95-94 öne geçti. Son saniyede Mejia sayı bulamayınca Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’a 95-94 mağlup oldu.

Tofaşlı basketbolcular oyunun bitmesinin ardından hakemlere büyük tepki gösterdi.

DHA