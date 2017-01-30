Beşiktaş Konya önünde liderlik peşinde!
Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında maç eksiğiyle liderliği kaybeden Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u mağlup edip yeniden zirveye oturmak istiyor.
Başakşehir'in Bursaspor'u devirmesiyle liderlikten inen Beşiktaş, Konyaspor önüne yeniden zirveyi geri almak için çıkıyor. Osmanlıspor ve Alanyaspor deplasmanlarından üç puanla dönen Siyah-beyazlılar, 2017 yılında ilk kez Vodafone Arena'da olacak. Süper Lig'de 31 kez Konyaspor'la karşılaşan Kara Kartal, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, sahasında ise Konyaspor'la 15 maç yaptı. 11 kez sahadan zaferle ayrılan Kara Kartal, 2 kez yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, G.Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, G.İnler, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk TosuN
KONYASPOR: Serkan, Douglas, Vukovic, Volkan, Skubic, Jonsson, A.Çamdalı, Milosevic, Halil, Ömer, Bajic
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 20.00
HAKEM: Özgür Yankaya
YAYIN: beIN Sports & STAR.COM.TR
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.