Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Konya önünde liderlik peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında maç eksiğiyle liderliği kaybeden Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u mağlup edip yeniden zirveye oturmak istiyor.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Başakşehir'in Bursaspor'u devirmesiyle liderlikten inen Beşiktaş, Konyaspor önüne yeniden zirveyi geri almak için çıkıyor. Osmanlıspor ve Alanyaspor deplasmanlarından üç puanla dönen Siyah-beyazlılar, 2017 yılında ilk kez Vodafone Arena'da olacak. Süper Lig'de 31 kez Konyaspor'la karşılaşan Kara Kartal, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, sahasında ise Konyaspor'la 15 maç yaptı. 11 kez sahadan zaferle ayrılan Kara Kartal, 2 kez yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, G.Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, G.İnler, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk TosuN

KONYASPOR: Serkan, Douglas, Vukovic, Volkan, Skubic, Jonsson, A.Çamdalı, Milosevic, Halil, Ömer, Bajic

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN Sports & STAR.COM.TR

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dallas'da Trump'ın yasak kararını namaz kılarak protesto ettiler

Dallas'da Trump'ın yasak kararını namaz kılarak protesto ettiler

Amerikalıları çıldırtan yer

Amerikalıları çıldırtan yer

Bitlis'te KOAH hastası operasyonla kurtarıldı

Bitlis'te KOAH hastası operasyonla kurtarıldı

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA