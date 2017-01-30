Beşiktaş Konya önünde liderlik peşinde!

Başakşehir'in Bursaspor'u devirmesiyle liderlikten inen Beşiktaş, Konyaspor önüne yeniden zirveyi geri almak için çıkıyor. Osmanlıspor ve Alanyaspor deplasmanlarından üç puanla dönen Siyah-beyazlılar, 2017 yılında ilk kez Vodafone Arena'da olacak. Süper Lig'de 31 kez Konyaspor'la karşılaşan Kara Kartal, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, sahasında ise Konyaspor'la 15 maç yaptı. 11 kez sahadan zaferle ayrılan Kara Kartal, 2 kez yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, G.Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, G.İnler, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk TosuN

KONYASPOR: Serkan, Douglas, Vukovic, Volkan, Skubic, Jonsson, A.Çamdalı, Milosevic, Halil, Ömer, Bajic

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN Sports & STAR.COM.TR