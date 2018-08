Beşiktaş LASK Linz maçı şifresiz veren kanallar neler? Beşiktaş Linz maçı canlı izle

Beşiktaş LASK Linz maçı canlı izle Beşiktaş Linz şifresiz veren kanallar listesi nedir? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş’ın sahasındaki rakibi Avusturya ekibi LASK Linz olacak. Beşiktaş LASK Linz maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Vodafone Park'ta 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Maç D-Smart Smart Spor 77. kanalından canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş sezonu B36 Torshavn maçlarıyla açmıştı. Siyah-Beyazlılar 2-0 ve 6-0'lık skorlarla rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükseldi. Bu kez rakip Avusturya'nın LASK Linz kulübü. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynayacağı ilk maçta rakibini farklı mağlup ederek tur için büyük avantaj sağlamak istiyor. Turun ikinci ayağı gelecek hafta Avusturya'da oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar LASK Linz maçı öncesi mücadelenin saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

PERİSCOPE GİRİŞ

SMART SPOR CANLI İZLE

Temsilcimiz Beşiktaş sezonu B36 Torshavn maçlarıyla açmıştı. Siyah-Beyazlılar 2-0 ve 6-0'lık skorlarla rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükseldi. Bu kez rakip Avusturya'nın LASK Linz kulübü. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynayacağı ilk maçta rakibini farklı mağlup ederek tur için büyük avantaj sağlamak istiyor. Turun ikinci ayağı gelecek hafta Avusturya'da oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar LASK Linz maçı öncesi mücadelenin saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.





İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Marcin Boniek ve Jakub Winkler ise maçın yardımcı hakemliğini yapacak.



Muhtemel 11'ler:



Beşiktaş:Tolga, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Adriano, Babel, Larin



LASK Linz: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Otubanjo

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. LASK Linz ise bir önceki turda Norveç’in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.



LASK Linz - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.





Beşiktaş'ın UEFA kadrosu yenilendi!



B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Quaresma ve Pepe ile yeni transfer Enzo Roco LASK Linz kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta Orkan Çınar, Umut Nayır ve Atiba Hutchinson ise kadroya dahil edilmedi.



LASK Linz kadrosu



Kaleciler: Filip Dmitrovic, Alexander Schlager, Thomas Gebauer, Tobias Lawal



Defans: Gernot Trauner, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Philipp Wiesinger, Emanuel Pogatetz, David Bumberger, Maximilian Ullmann, Reinhold Ranft



Orta saha: Doğan Erdoğan, James Holland, Nemanja Celic, Peter Michorl, Florian Jamnig, Dominik Frieser, Thomas Goiginger, Alexander Riemann, Fabian Benko, Joao Victor,



Forvet: Samuel Tetteh, Yusuf Otubanjo



Beşiktaş’ın Avrupa’daki 207. sınavı



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz’i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79’unu kazandı, 83’ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.



Şenol Güneş yönetiminde 29. maç



Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.



"Kupa 2"de 105. maçı



Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 105. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 104 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 167 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.



Beşiktaş’ın Avrupa performansı



Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



3 kez çeyrek final oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.



Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.