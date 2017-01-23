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Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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Osmanlıspor'u devirerek, ikinci yarıya iyi bir giriş yapan Beşiktaş, bugün liderliğe yükselmek için hocası olmayan Alanyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın Karabükspor'a yenilmesi, Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i yenmesinin ardından bu avantajı kullanmak isteyen Beşiktaş, Alanya'yı da geçip, zirveye çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Vincent Aboubakar ve Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. Alanya'da ise Omeruo, Candeias, Deniz, Sackey, Sulley, N'Sakala ve Gassama yok. Akdeniz ekibinin en büyük kozu Vagner Love olacak.
 
ATİBA SINIRDA
 
Alanyaspor maçı öncesi Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson sarı kart sınırında bulunuyor. Üç sarısı olan Kanadalı oyuncu, Alanya önünde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
ALANYASPOR: Zlamal, Cenk, Garcia, Fofana, Berkay, Taha, Aissati, Emre, Landel, Guerrier, Vagner Love
 
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
 
STAT: Bahçeşehir
SAAT: 20.00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN Sports 1 & STAR.COM.TR

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