Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Osmanlıspor'u devirerek, ikinci yarıya iyi bir giriş yapan Beşiktaş, bugün liderliğe yükselmek için hocası olmayan Alanyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın Karabükspor'a yenilmesi, Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i yenmesinin ardından bu avantajı kullanmak isteyen Beşiktaş, Alanya'yı da geçip, zirveye çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Vincent Aboubakar ve Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. Alanya'da ise Omeruo, Candeias, Deniz, Sackey, Sulley, N'Sakala ve Gassama yok. Akdeniz ekibinin en büyük kozu Vagner Love olacak.

ATİBA SINIRDA

Alanyaspor maçı öncesi Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson sarı kart sınırında bulunuyor. Üç sarısı olan Kanadalı oyuncu, Alanya önünde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Zlamal, Cenk, Garcia, Fofana, Berkay, Taha, Aissati, Emre, Landel, Guerrier, Vagner Love

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

STAT: Bahçeşehir

SAAT: 20.00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN Sports 1 & STAR.COM.TR