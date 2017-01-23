Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Osmanlıspor'u devirerek, ikinci yarıya iyi bir giriş yapan Beşiktaş, bugün liderliğe yükselmek için hocası olmayan Alanyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın Karabükspor'a yenilmesi, Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i yenmesinin ardından bu avantajı kullanmak isteyen Beşiktaş, Alanya'yı da geçip, zirveye çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Vincent Aboubakar ve Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. Alanya'da ise Omeruo, Candeias, Deniz, Sackey, Sulley, N'Sakala ve Gassama yok. Akdeniz ekibinin en büyük kozu Vagner Love olacak.
ATİBA SINIRDA
Alanyaspor maçı öncesi Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson sarı kart sınırında bulunuyor. Üç sarısı olan Kanadalı oyuncu, Alanya önünde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
ALANYASPOR: Zlamal, Cenk, Garcia, Fofana, Berkay, Taha, Aissati, Emre, Landel, Guerrier, Vagner Love
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
STAT: Bahçeşehir
SAAT: 20.00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN Sports 1 & STAR.COM.TR
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.