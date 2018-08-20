Beşiktaş Loris Karius'u kiralık olarak kadrosuna katacak

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in yaptığı basit hatalar ve kalede güven vermeyişinin ardından kaleci transferine hız verildi. Dünya devi, 3. kaleci pozisyonuna düşen tecrübeli file bekçisine kulüpten ayrılması için izin verdi. Fabri’yi 6 milyon euro karşılığında Premier League ekibi Fulham’a satan Beşiktaş’ta kaleye yeni oyuncunun transfer edilip edilmeyeceği merak konusu. İngiliz basınında çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre ise Beşiktaş, Liverpool’un Alman eldiveni Loris Karius’u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Daily Mirror, Roma’dan Brezilya Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Alisson’un transferinden sonra Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp’un rotasyonda arkaya düşen Karius’un uygun şartlarda ayrılmasına onay vereceğini öne sürdü. Haberdeki iddiaya göre daha önce Liverpool’un bir başka kalecisi Simone Mignolet ile daha önce ilgilenen Beşiktaş, 25 yaşındaki Karius’u kiralamak istiyor.

İngiltere’de transfer sezonunun sona ermesinden sonra kadrodaki son rütuşları yapan Klopp, geçtiğimiz gün genç orta saha Marko Grujic ile yeni sözleşmenin yanı sıra Hertha Berlin’e kiralanmasına onay vermişti. Ayrıca, genç kanat oyuncusu Sheyi Ojo’nun da kısa süre içerisinde Aston Villa’ya kiralanması bekleniyor. Geçen sezon Liverpool ile 33 maça çıkan ve 16 maçta kalesini gole kapatan Karius, özellikle Liverpool’un Real Madrid’e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalindeki performansı ile gündeme gelmişti.

O gün Karius’un yediği hatalı goller dikkat çekerken, daha sonra kalecisini savunan Klopp, Alman eldivenin gollerden önce Sergio Ramos ile girdiği mücadelede kafasına aldığı darbeden dolayı sersemleştiğini öne sürmüştü.

(Ntv Spor)