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Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta

Beşiktaş Lyon karşılaşması saat kaçta yayınlanacak? Futbolseverler büyük bir heyecanla Beşiktaş Lyon maçını bekliyor.

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Beşiktaş Lyon karşılaşması saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci karşılaşmasında Fransa’nın Olympique Lyon takımını Vodafone Arena’da ağırlayacak.

 

BEŞİKTAŞ LYON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Vodafone Arena’da 20 Nisan 2017 Perşembe akşamı saat 22.05’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

 

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2017

19.00 Erhan Çelik ile Ana Haber

19.55 Hava Durumu

20.00 Baba Candır

22.05 UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL BEŞİKTAŞ-LYON

00.05 Lise Devriyesi

02.40 Adını Sen Koy

03.35 Bir Yastıkta Kocayalım

04.50 Ana Kuzusu

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