Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta
Beşiktaş Lyon karşılaşması saat kaçta yayınlanacak? Futbolseverler büyük bir heyecanla Beşiktaş Lyon maçını bekliyor.
Beşiktaş Lyon karşılaşması saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci karşılaşmasında Fransa’nın Olympique Lyon takımını Vodafone Arena’da ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ LYON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş Vodafone Arena’da 20 Nisan 2017 Perşembe akşamı saat 22.05’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2017
19.00 Erhan Çelik ile Ana Haber
19.55 Hava Durumu
20.00 Baba Candır
22.05 UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL BEŞİKTAŞ-LYON
00.05 Lise Devriyesi
02.40 Adını Sen Koy
03.35 Bir Yastıkta Kocayalım
04.50 Ana Kuzusu
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