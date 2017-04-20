Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak şifresiz mi? TRT 1 yayın akışı

Beşiktaş Lyon karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci karşılaşmasında Fransa’nın Olympique Lyon takımını Vodafone Arena’da ağırlayacak. İlk karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların yenilgisiyle tamamlanmasına rağmen Beşiktaş tur için bütün gücüyle mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip, Lyon’u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları oynanıyor, Beşiktaş-Lyon maçı TRT 1’den canlı yayınla ekrana gelecek. Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 2-1 yenildiği maçın rövanşında Fransa’nın güçlü ekibi Olympik Lyon’u Vodafone Arena’da ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Beşiktaş-Lyon karşılaşması Perşembe günü saat 22.05’ten itibaren canlı yayınla TRT 1 ekranlarında olacak.

BEŞİKTAŞ LYON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Vodafone Arena’da 20 Nisan 2017 Perşembe akşamı saat 22.05’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2017

19.00 Erhan Çelik ile Ana Haber

19.55 Hava Durumu

20.00 Baba Candır

22.05 UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL BEŞİKTAŞ-LYON

00.05 Lise Devriyesi

02.40 Adını Sen Koy

03.35 Bir Yastıkta Kocayalım

04.50 Ana Kuzusu

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

1-0 ve iki farklı galibiyetlerde tur atlayacak. Deplasmandaki maçtan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, rövanşta rakibini 1-0 yenerse yarı finale adını yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek. Beşiktaş’ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon’un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca ve Cenk Tosun

LYON: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou Jallet, Tousart, Gonalons, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazzette

BEŞİKTAŞ GOL ATMAKTA ZORLANMIYOR

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki son 5 maçtaki golcü özelliğini, Olympique Lyon karşısında da kullanarak tur arayacak. Yarı final için gol veya gollere ihtiyaç duyacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 maçta 11 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta rakip fileleri havalandırsa da kalesini de gole kapatmayı başaramadı. Beşiktaş, bu 5 maçta 6 gol yedi.

VODAFONE ARENA AVANTAJINI KULLANMAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş, tarihi maçta Vodafone Arena’daki etkili futbolunun yanı sıra taraftar avantajını da değerlendirmeye çalışacak. Avrupa’daki son 16 iç saha maçında sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena’da ise şu ana dek rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evindeki 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2 iç saha karşılaşmasını ise kazandı. Siyah-beyazlılar, yarın Vodafone Arena’da taraftar desteğini de arkasına alarak tur arayacak.

MARCELO VE ABOUBAKAR CEZALI

Beşiktaş’ta cezalı Marcelo Guedes ile Vincent Aboubakar, bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, kritik maçta en büyük sıkıntıyı savunmanın göbeğinde yaşayacak. İlk maçta sarı kart gören Marcelo’nun cezalı duruma düşmesinin ardından Güneş’in ilk maçta ilk 11’de sahaya çıkan Matej Mitrovic’i stoperde bir kez daha kullanması bekleniyor. Mitrovic’in deplasmandaki karşılaşmada savunmada etkisiz kalmasının ardından tecrübeli teknik adam, bu oyuncuyu stoperden başka bölgeye çekmişti. Olympique Lyon ile oynanan ilk maça sol bekte başlayan ancak Mitrovic’in yerine savunmanın göbeğine geçen Dusko Tosic’in, rövanşta yine stoperde görev alacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ise yarınki maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu rövanş mücadelesinde de kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

QUARESMA VE ADRIANO’NUN SAKATLIĞI

Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano’nun olmaması halinde kadroda da yine arayışa girecek. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta görev alamayan Quaresma’nın yarınki mücadelede de olmaması halinde Ryan Babel yine orta sahanın sağında karşılaşmaya başlayacak. Tecrübeli teknik adam, Adriano’nun yokluğunda ise savunma kurgusunda bazı değişikliklere gidecek. Güneş, Adriano’nun oynamaması halinde savunmanın göbeğini Necip Uysal-Mitrovic ikilisinden oluşturup, Tosic’i yine sol bekte görevlendirecek.

OLYMPİQUE LYON’DA MAMMANA VE RAFAEL YOK

İlk maçta aldığı 2-1’lik galibiyetin avantajıyla İstanbul’a gelecek Olympique Lyon’da ise sakatlığı bulunan Emanuel Mammana ile cezalı olan Rafael, kadroda yer almıyor. Hafif sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena ise Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edildi.

Olympique Lyon’da sarı kart sınırında bulunan Maxwel Cornet, Sergi Darder, Christophe Jallet, Alexandre Lacazette ile Lucas Tousart yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı olacak.