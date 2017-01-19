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Beşiktaş 'Mehmet Ekici'yi' yalanladı

Beşiktaş Kulübü, bugün basında çıkan Mehmet Ekici haberlerini yalanladı.

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Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
 
'Bugün Habertürk gazetesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Mehmet Ekici'yi 'kadro dışı bıraktırdığı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.
 
Mehmet Ekici'nin kulübünde kadro dışı kalmasıyla ilgili kulübümüzün ya da Başkanımızın herhangi bir etkisi olmadığı gibi, böyle bir ithamın söz konusu olması bile kulübümüzün etik değerlerine aykırıdır.
 
Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz'

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