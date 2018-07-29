Beşiktaş Mignolet ile el sıkıştı

BEŞİKTAŞ Fulham’a 6 milyon euroya sattığı Fabri’nin yerine kaleci arayışlarını hızlandırdı. İngiliz Sky Sports’un iddiasına göre Beşiktaş’ın listesinde birinci sırada yer alan Kolombiyalı Ospina için Arsenal’in 7 milyon paund istemesi üzerine Siyah-Beyazlılar rotayı Liverpool’da üçüncü kaleci durumuna düşen Simon Mignolet’e çevirdi. Sky Sports, Kartal’ın Belçikalı 1.93 metrelik kaleciyle prensipte anlaştığını öne sürdü ve kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığını duyurdu. Liverpool ile 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan Mignolet transferinde Liverpool’un Vida’yı takasla isteyebileceği de vurgulandı. Geçen sezon İngiliz Premier lig ekibinde kaleyi kaptıran 30 yaşındaki eldiven 19 maçta görev alırken 24 golü ağlarında gördü, 7 maçta kalesini kapattı.