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Lyon karşısında Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak.

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Lyon ile Fransa'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, bugün saat 22.05'te rakibini sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0'lık galibiyet yetiyor. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.

Tek farklı galibiyetler Lyon'a yarıyor

1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.

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