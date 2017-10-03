Beşiktaş, Ocak ayında Vida'yı renklerine bağlıyor

Beşiktaş, uzun zamandır ismi gündemde olan yıldız futbolcunun transferini bitirdi. Siyah-Beyazlılar Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona eren Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev'in istediği bonservis parasını fazla bulan Beşiktaş, transferi ertelemişti.

Bu nedenle sözleşmesi ocak ayında bitecek olan Vida'nın transferini devre arasını bekleyerek bonservis bedeli ödemeden bitirme kararı almıştı. Vida ile tekrar görüşen Beşiktaş, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında Beşiktaş'a katılacak.