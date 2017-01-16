OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, 20. dakikada Anderson Talisca, şık plase golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Cenk Tosun, 90+3. dakikada skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanın 38'e yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı tekrar 1'e indirdi. Osmanlıspor ise ligdeki 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Osmanlıspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti. Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel de Cenk Tosun'dan boşalan kanat pozisyonunda görev yaptı.

TALISCA'NIN SÜPER LİG HASRETİ BİTTİ

Tecrübeli teknik adam, orta sahada da Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca'yı oynattı. Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı. Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

OSMANLISPOR, EN GOLCÜ OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Ev sahibi Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı. Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

OSMANLISPOR, TOPA SAHİP OLARAK BAŞLADI

Mücadele oldukça dengeli başladı. Osmanlıspor ileride çok adamla pres yaparak Beşiktaş'ın oyun kurmasına izin vermedi. Osmanlıspor ise topu daha çok tutan taraf olmasına rağmen 3. bölgeye pas yaparak girme fırsatı bulamadı. Beşiktaş'ın etkili presi, bu anlarda Osmanlıspor'un planlarını bozdu.

Beşiktaş, dakikalar geçtikçe daha çok kontraatağa yakın bir oyuna döndü. Oyun başında beklerini de çıkararak kanatlarda sayıca üstünlük kurup buradan ataklarını geliştirmek isteyen siyah beyazlılar, bu oyun planının tutmaması üzerine Ryan Babel ve Anderson Talisca odaklı kontraataklarla tehlikeli olmaya çalıştılar.

DENKLEMİ ANDERSON TALISCA, NEFİS PLASESİYLE BOZDU

Dengede devam eden oyunda denklemi Anderson Talisca bozdu. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla topla buluşan Anderson Talisca ceza ceza yayı çizgisi üzerinden sol ayağının içiyle, kontrol etmeden çok düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Beşiktaş, Talisca'nın 20. dakikadaki bu golüyle skorbordu değiştirdi.

Bu golün ardından oyun aynı dengede devam etti. Osmanlıspor, bir türlü Beşiktaş'ın savunmasını aşamazken, Beşiktaş cephesi de kontralarla gol aramayı sürdürdü. Zeminin futbol oynamak için yeterince elverişli olmaması nedeniyle sürekli pas hataları oldu, şutlar ise çerçeveyi bulmadı.

En büyük tehlikelerin duran toplardan yaşandığı ilk yarı, Talisca'nın şık golüyle 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DA OYUN DENGELİ DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da oyun, ilk yarıdakine benzer şekilde devam etti. Oyundaki denge devam ederken, top Osmanlıspor'da kalmaya devam etti. Osmanlıspor ise tıpkı ilk yarıda olduğu gibi paslarla savunmayı aşamazken, yapılan ortalarda ise Pierre Webo'yu bulamadı.

GÖKHAN GÖNÜL VE RYAN BABEL SAKATLANDI

Oyundaki ilk değişiklikler de sakatlıklar nedeniyle gerçekleşti. 53'te Muhammed'in sakatlığı nedeniyle Aykut Demir, 63'te Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası Andreas Beck oyuna dahil oldu.

Bir türlü bozulmayana denge ve Beşiktaş lehine geçen sürenin ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, önce Koray yerine Lawal'ı, ardından Maher yerine Delarge'ı oyuna aldı.

BEŞİKTAŞ, 1 ATAKTA 3 KEZ GOLE YAKLAŞTI!

CENK TOSUN, MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ...

Beşiktaş'ta ise Quaresma'nın yerine Tolgay Arslan, sakatlanan Ryan Babel'in yerine ise Kerim Frei oyuna dahil oldu. Beşiktaş, bu değişikliklerin ardından Kerim Frei'ın başrolünde olduğu organize atakta 3 kez golle burun buruna geldi. Sırasıyla Talisca, Tolgay ve Kerim'in gollük şutlarını Karcemarskas enfes müdahalelerle engelledi ve Beşiktaş'ın farkı artırmasına izin vermedi.

Osmanlıspor ise maçın 88. dakikada Adrian Regattin'in muhteşem şutunda gole çok yaklaştı. 90'a giden topa Fabri harika bir müdahale yaptı ve skorun değişmesine izin vermedi.

Maçın son anlarında Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen solunda topu önüne alan Atiba Hutchinson pasını hemen önündeki Cenk Tosun'a attı. Cenk, ceza alanı içi sol çaprazında rakiplerini ekarte ettikten sonra sağ ayağıyla şutunu çektive top filelerle buluşturdu.