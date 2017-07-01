Beşiktaş Pepe ile yarın bizzat görüşecek ve teklifini iletecek

Pepe transferiyle hem taraftarını ayağa kaldırmak isteyen hem de Şampiyonlar Ligi arenasında takımın tecrübesini artırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar, Portekizli stoper için 3. hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 10 gün önce 34 yaşındaki başarılı futbolcunun menajeriyle temas kuran Kara Kartal, ardından Ricardo Quaresma’yı devreye sokmuştu.

3.’lük maçı yarın...

Konfederasyon Kupası’ndaki Portekiz Milli Takımı’nda birlikte görev yapan Quaresma ile Pepe yakın arkadaş. Yönetim, bu durumu avantaja çevirmek isterken, Quaresma’nın vatandaşını İstanbul’a getirmek adına yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Pepe transferindeki kilit hamle ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Beşiktaş, Konfederasyon Kupası’nın ardından Pepe ile bizzat görüşecek ve teklifini iletecek. Portekiz, 3.’lük maçını yarın Meksika ile oynayacak.

Taraftar sabırsızlanıyor

2 yıllık sözleşme için son olarak 10 milyon Euro’yu gözden çıkartan Siyah- Beyazlılar, tecrübeli oyuncudan savunmanın lideri olmasını isteyecek. Pepe ile İnter ve PSG gibi Avrupa devleri de yakından ilgilenmesine rağmen Beşiktaş şu ana kadarki görüşmelerde geri planda kalmış değil. 10 senelik Real Madrid kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan Pepe konusunda Siyah-Beyazlı taraftarlar müjdeli haberi bekliyor.

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