Beşiktaş Pepe transferi için yeniden harekete geçti

Yaklaşık 13 milyon euro maliyeti olan Pepe'nin bir kaç gün içinde karar vermesinin sağlanması hedefleniyor. Sezonun Cumartesi günü yapılacak ilk çalışması öncesi mutlu bir transfer haberi vermek isteyen yönetim, Portekizli futbolcu için şartlarını zorluyor.

Vincent Aboubakar'ın takımda kalması için Porto ve Lorient kulüpleriyle de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş olumsuz bir sonuçla karşılaşması halinde izleyeceği yol için de alternatifleri oluşturuyor.

Siyah beyazlılarda seçenekler arasında Palmeiras forması giyen kolombiyalı golcü Miguel Borja'nın gündeme getirildiği ve değerlendirildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.

Bein Sports