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Beşiktaş, Porto galibiyetiyle kasasına 1,5 milyon euro'yu koydu

Beşiktaş, Porto galibiyetiyle Devler Ligi'ne muhteşem bir giriş yaparken kasasını da doldurmaya devam etti.

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Başakşehir'in elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk ekibi olarak 35 milyon euro'luk yayın gelirini garantileyen siyah- beyazlılar, dün akşamki galibiyetle 1.5 milyon euro daha kazandı.

Bir maçta 3'lük yaptı

Porto'ya evinde 3 gol atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dragao Stadı'nda son 16 maçta 1'den fazla gol atan 3 takım arasına girdi. Bunu başaran diğer iki kulüp Dinamo Kiev ve Juventus.

Kartal aynı zamanda geçen sezon grubunda 6 maçta 3 gol yiyen Porto'ya bir maçta aynı sayıda golü attı. (Sabah)

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