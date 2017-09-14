Beşiktaş, Porto galibiyetiyle kasasına 1,5 milyon euro'yu koydu
Beşiktaş, Porto galibiyetiyle Devler Ligi'ne muhteşem bir giriş yaparken kasasını da doldurmaya devam etti.
Başakşehir'in elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk ekibi olarak 35 milyon euro'luk yayın gelirini garantileyen siyah- beyazlılar, dün akşamki galibiyetle 1.5 milyon euro daha kazandı.
Bir maçta 3'lük yaptı
Porto'ya evinde 3 gol atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dragao Stadı'nda son 16 maçta 1'den fazla gol atan 3 takım arasına girdi. Bunu başaran diğer iki kulüp Dinamo Kiev ve Juventus.
Kartal aynı zamanda geçen sezon grubunda 6 maçta 3 gol yiyen Porto'ya bir maçta aynı sayıda golü attı. (Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.