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Beşiktaş Porto'ya bileniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında 13 Eylül Çarşamba günü Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden  siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı  çalışma yaptı.
 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı  idmanda Kardemir Karabükspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme  çalışması yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise pas, 5'e 2  top kapma, dar alanda oyun, kontrollü pas ve duran top çalışmalarının yanı sıra  çift kale maç ve şut idmanı yaptığı belirtildi.
 
Siyah-beyazlılar, Porto maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı  idmanla devam edecek.

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