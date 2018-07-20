Beşiktaş, Rus ekibi Krasnodar'ı 3-1 yendi
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Krasnodar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında yenik duruma düşse de rakibini 3-1 mağlup etti.
Hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 3-1 kazanırken özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla ışık verdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup, 51. dakikada Jeremain Lens ve 86. dakikada Alvaro Negredo kaydetti. Oyuna 85. dakikada giren Negredo, topla ilk dokunuşunda gol attı.
Karşılaşmaya Tolga, Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin 11'i ile başlayan Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna Fabri, Adriano, Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Negredo dahil oldu.
Beşiktaş, 26 Temmuz tarihinde Avrupa Ligi 2. Turu'nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile deplasmanda karşılaşacak.
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