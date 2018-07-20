Beşiktaş, Rus ekibi Krasnodar'ı 3-1 yendi Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Krasnodar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında yenik duruma düşse de rakibini 3-1 mağlup etti.