Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Banvit'i 85-69 mağlup etti

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında güçlü rakibi Banvit'e fark attı: 85-69.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Banvit, Theodore'un etkili oyununun yanı sıra Kulig ve Orelik'in üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle 5. dakikayı 14-10 önde geçti. Kalan bölümde konuk ekibin Theodore ile kaydettiği sayılara Clark ve Thompson ile yanıt veren ve skor üstünlüğünü yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna iyi başlayan misafir takım, Theodore ve Tolga Geçim'in ürettiği sayılarla 12. dakikada 28-25 öne geçti. Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu ve Clark'ın basketleriyle 11-3'lük seri yakalayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada tekrar öne geçti: 36-31. Etkili oyununu sürdüren ve farkı çift hanelere çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan, Erkan Veyseloğlu ve Clark ile skor üreten ev sahibi ekip, 25. dakikada 56-38'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Banvit, Chappell'in skorer oyunuyla 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 56-47. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna da 67-56 üstün girdi.

Son çeyrekte de Stimac, Weems, Thompson ile etkili oyununu devam ettiren ve 9-0'lık seri bulan siyah-beyazlılar, 34. dakikada farkı 20 sayıya (76-56) taşıdı. Kalan bölümde Strawberry ve Erkan Veyseloğlu ile basketler üretmeye devam eden Beşiktaş Sompo Japan, salondan 85-69 galip ayrıldı.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden takip etti.