Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e büyük destek
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasından yaralanan Şenol Güneş’e Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar destek geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti.
Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için tribünde ‘Geçmiş Olsun’ adı altında pankart açtı. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan Şenol Güneş’e ismini söylerek tezahüratta bulundu.
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