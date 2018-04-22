Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e büyük destek

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için tribünde ‘Geçmiş Olsun’ adı altında pankart açtı. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan Şenol Güneş’e ismini söylerek tezahüratta bulundu.