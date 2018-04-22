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Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e büyük destek

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasından yaralanan Şenol Güneş’e Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar destek geldi.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için tribünde ‘Geçmiş Olsun’ adı altında pankart açtı. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan Şenol Güneş’e ismini söylerek tezahüratta bulundu.

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