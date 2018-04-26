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Beşiktaş, TFF'de yer alan 6 genel kurul üyesinin istifasını isteyecek

Beşiktaş Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

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Beşiktaş'ta yapılan Divan Kurulu'nda Türkiye Futbol Federeasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dahil olmak üzere, futbol federasyonunda yönetiminde yer alan 6 Beşiktaş genel kurul üyesinin, siyah beyazlı kulüpten üyeliklerinin düşürülmüsine dair önerge verildi.

Federasyonun verdiği karara tepkili olan üyeler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Erhan Kamışlı'nın Beşiktaş Genel Kurulu üyeliklerinin düşürülmesi için dilekçe verdi.

Futbol federasyonu yönetim kurulu toplantısında federasyon yönetim kurulu, oy birliği ile maçın 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesi kararını almıştı.

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