Beşiktaş transferde harekete geçiyor

Hırvat stoper için Monaco’yla görüşen yönetim, Negredo’yla da yolları ayırmayı hedefliyor. Beşiktaş Yönetimi, Vida ve Negredo’nun olası gidişi sonrasında 4 bölgeye takviye planlıyor. Kaleye Arsenal’den Ospina, stopere PSV’den Mirin, 10 numaraya Dortmund’dan Kagawa ve forvete ise Marsilya’dan Mitroglou öncelikler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in nisteği doğrultusunda kadrosunu yenileme çalışması başlatan Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 15 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere’de transfer döneminin kapanmasının ardından Domagoj Vida’nın satışı için Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco’yla görüşen yönetimin, pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Hırvat stoper için son olarak 20 milyon Euro’luk talepte bulunan Siyah- Beyazlılar, Vida’dan gelecek bonservis ücretini yeni transferler için harcayacak. Yıldız isimden gelecek bütçenin; 10 numara, kaleci ve yeni stoper için kullanılması bekleniyor.

Menajerine tam yetki verildi

4.3 milyon Euro’luk maaşı ve düşük performansı sebebiyle Alvaro Negredo’yla da yollarını ayırmayı planlayan Kartal, bu isim için de menacerine tam yetki verdi. Tecrübeli oyuncunun temsilcisi Gelu Rodriguez’in, birkaç La Liga ekibiyle Negredo için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Kartal, 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması halinde forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basacak.

Öncelik 10 numarada

Transferde önceliği 10 numaraya veren Siyah-Beyazlılar, bu konuda Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa için ısrarını sürdürüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için girişimlerine devam eden Kartal, Vida’nın satışı halinde Kagawa’yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Kaleci transferinde de Arsenal’le yollarını ayırmayı planlayan David Ospina, liste başında yer alıyor.

Rota Fransa’ya dönüyor

Stoper transferi konusunda Hollanda ekibi PSV’nin Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin için çalışmalarını sürdüren yönetim, Vida’nın ayrılması halinde 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. Öte yandan Negredo’yla bağların koparılması sonrasında ise rota Fransa’ya çevrilecek. Marsilya’nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou’nun kiralama formülüyle kadroya kazandırılmaya çalışıldığı gelen haberler arasında. Yeni forvet arayışında bulunan ve son olarak Mario Balotelli’yle görüşen Marsilya’nın da Mitroglou’nun kiralık gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.

(Fanatik)