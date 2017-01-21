Beşiktaş transferi bitirdi! Resmi açıklama bekleniyor
Beşiktaş, Çin'de futbol oynayan eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü 6 aylığına kiraladı.
Konuyla ilgili olarak Ersan Gülüm'e ulaşan Beyaz Futbol ekibi transferi futbolcuya doğrulattı.
Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Ersan geçtiğimiz yıl şubat ayında Hebei Fortune China takımına 7 milyon euro bonservis bedeliyle satılmıştı.
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