Kerim Frei, Championship takımlarından Birmingham'da!

Beşiktaş, Kerim Frei'i 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı.

İngiltere'den gelen teklif sonrası takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Kerim'in isteği kabul gördü ve transfer gerçekleşti. Devre arasında Süper Lig'den gelen bir çok teklife red cevabı veren Kerim'in Beşiktaş'ta kalamaz ise tercihini İngiltere'den yana kullanmak istediğ biliniyordu. Kerim Frei, Birmingham ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacağı bildirildi.

2013 yılında Fulham'dan Beşiktaş'a 3.1 milyon Euro'ya transfer olan Kerim Frei, Siyah-Beyazlı takımda toplam 109 maçta mücadele ederken 13 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Kerim Frei'ın Birmingham City'ye transferi için görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır."