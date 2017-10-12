Beşiktaş, TTT Riga'ya 26 sayı farkla 78-52 mağlup oldu
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga takımına 78-52 yenildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga takımına 78-52 yenildi. Başkent Riga'daki Electrum Olimpiyat Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-6 geride tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 40-22 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 59-40 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden de 78-52 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi TTT Riga adına 17 sayı kaydeden Ieva Krastina olurken, Beşiktaş'tan Tyrone Bernice Mosby 16 sayı üretti.
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