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Beşiktaş, TTT Riga'ya 26 sayı farkla 78-52 mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga takımına 78-52 yenildi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga takımına 78-52 yenildi. Başkent Riga'daki Electrum Olimpiyat Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-6 geride tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 40-22 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 59-40 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden de 78-52 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi TTT Riga adına 17 sayı kaydeden Ieva Krastina olurken, Beşiktaş'tan Tyrone Bernice Mosby 16 sayı üretti.

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