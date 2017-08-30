Beşiktaş UEFA ile 'taraftar' konusunda anlaştı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon’a Stade des Lumieres’te konuk olan Siyah-Beyazlılar, 13 Nisan’da oynanan mücadele sırasında yaşanan taraftar olayları sebebiyle UEFA’dan 2 sene geçerli 1 yıl tedbirli men cezası almıştı.

Bu gelişmenin ardından CAS’a itirazda bulunan ancak olumlu geri dönüş alamayan Beşiktaş Yönetimi, sonrasında aldığı kararla bu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda çıkacağı karşılaşmalara taraftar götürmeme kararı almıştı.

Ancak bu duruma rağmen Avrupa’daki gurbetçi taraftarların karşılaşmaya girip olay çıkarması ihtimalini düşünen Başkan Fikret Orman, kulübün bundan dolayı sorun yaşamaması için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’le geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi.

UEFA Başkanı, Orman'a söz verdi

UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’nın aracılığıyla yapılan görüşmede bu durumu Ceferin’e anlatan Orman’ın, gurbetçi taraftarlara ek olarak konuk ekip seyircilerinin arasına karışacak çifte vatandaş ya da provokatör grupların olay çıkarması halinde bundan sorumlu olmayacaklarını ilettiği bildirildi. Ceza konusunun gündeme gelmemesi için kendilerine düşen görevi yaptıklarını ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına taraftar götürmeyeceklerini söyleyen Orman’a, bu konuda Aleksander Ceferin’den olumlu yanıt geldiği öğrenildi.

Ceferin’in, Orman’a bu konuda destek verdiği ve Porto, Leipzig ve Monaco’yla oynanacak dış saha maçlarında olay çıkması halinde bundan Beşiktaş’ın değil ev sahibi ekiplerin sorumlu tutulacağının sözünü verdiği belirtildi.

(Fanatik)