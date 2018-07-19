Beşiktaş, Umut Nayir transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sona yaklaşan kamp çalışmalarıyla beraber Avrupa Lig’i sınavı öncesi kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.

Caner Erkin'in antrenmanlardaki performansı göz doldururken, teknik direktör Şenol Güneş forvet oyuncuları Cyle Larin ve Alvaro Negredo ile yakından ilgileniyor. Teknik ekibe yeni katılan Guti ve İlhan Mansız da Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup ile özel çalışmalar yapıyor.

Siyah beyazlı takımın kampını ziyaret eden başkan Fikret Orman ve yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Hüseyin Mican da antrenmanı yakından takip ettiler.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Beşiktaş'ın yeni sezon formaları 30 binlik satış adetini geçti.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş'ta Atiba'ya yeni sözleşme öneren yönetim beklemeye geçerken, Kanadalı oyuncunun Beşiktaş forması giyme ihtimalinin giderek zayıfladığı öğrenildi.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrası Vida'ya gelebilecek teklifler konusunda yalnızca astronomik rakamları değerlendirmeye alacak olan yönetim, Vida 'yı yüksek bir bonservis ile satarak mali tabloları da yükseltmeyi hedefliyor.

Forvet transferi konusundaysa siyah beyazlıların daha önce de görüşme yaptığı Umut Nayir ile yeniden temasa geçtiği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

(Bein Sports)