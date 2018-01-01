Beşiktaş ve Galatasaray, Vagner Love için karşı karşıya

Vagner Love transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fatih Terim golcü futbolcuyu arayarak Galatasaray’a “Seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu.

Beşiktaş devreye girdi!

Love için Beşiktaş da devreye girdi. Cenk’i Everton’a satmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Vagner Love transferini bitirin talimatı verdi.

Galatasaray bir adım önde

Fatih Terim’in oyuncuyu arayıp konuşması oldukça etkilemiş durumda. Bu yüzden tecrübeli golcünün ilk tercihi Galatasaray...

Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ise oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Oyuncusu gitmeyi çok isterse kapıyı en az 4 milyon eurodan açmayı planlıyor. Alanyaspor’a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 11 gol attı. (Fanatik)