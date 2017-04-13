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PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor'a, taraftarlarının  neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası kesti. Ayrıca, maçı  kuzey kale arkası tribününden takip eden taraftarların elektronik biletleri bir  sonraki ev sahibi müsabaka için bloke edildi.

PFDK, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü  tezahüratın yanı sıra saha olayları gerekçesiyle Beşiktaş Kulübünü 105 bin lira  para cezasına çarptırdı. Maçı rakip takım tribününde izleyen siyah-beyazlı  taraftarlara da elektronik bilet bloke cezası uyguladı.

Öte yandan Medipol Başakşehir, Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle PFDK'dan 15 bin lira para cezası aldı.

Kurul ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu  saha olayları sebebiyle Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezası verirken,  güney kale arkası alt tribünde bulunan taraftarların elektronik biletlerini bir  sonraki ev sahibi müsabaka için bloke etti.

Bu arada PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı TFF 1. Lig kulüplerinden  Şanlıurfaspor'a 55 bin lira, idarecisi Mehmet Büyükfırat'a ise 21 gün hak  mahrumiyeti ve 13 bin lira, Manisaspor'a da 7 bin 500 lira para cezası verdi.

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