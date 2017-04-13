PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası kesti. Ayrıca, maçı kuzey kale arkası tribününden takip eden taraftarların elektronik biletleri bir sonraki ev sahibi müsabaka için bloke edildi.

PFDK, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları gerekçesiyle Beşiktaş Kulübünü 105 bin lira para cezasına çarptırdı. Maçı rakip takım tribününde izleyen siyah-beyazlı taraftarlara da elektronik bilet bloke cezası uyguladı.

Öte yandan Medipol Başakşehir, Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle PFDK'dan 15 bin lira para cezası aldı.

Kurul ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezası verirken, güney kale arkası alt tribünde bulunan taraftarların elektronik biletlerini bir sonraki ev sahibi müsabaka için bloke etti.

Bu arada PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı TFF 1. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor'a 55 bin lira, idarecisi Mehmet Büyükfırat'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira, Manisaspor'a da 7 bin 500 lira para cezası verdi.