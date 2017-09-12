Beşiktaş, Vida'ya 4 yıl için tam 13,6 milyon euro ödeyecek

Transfer sezonunda Domagoj Vida’yı kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar veren, fakat her seferinde Dinamo Kiev engeline takılan Beşiktaş, Hırvat yıldızı Ocak ayında kadroya katmaya hazırlanırken, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartları ve alacağı yıllık ücret ortaya çıktı. Aralık ayında Kiev’le kontratı sona erip boşa çıkacak olan Vida, Beşiktaş’la 4 yıllık anlaşma yapmaya evet derken, tecrübeli stoperin 2 milyon Euro imza parası alacağı, ayrıca yarım sezon için 1.6 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

4 YILDA 13.6 MİLYON EURO!

4 yıllık anlaşmaya imza atan Vida’nın, Beşiktaş’tan ikinci yıl 3.2, üçüncü yıl 3.4 ve son sezon içinse yine 3.4 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. 49 yaşındaki Hırvat stoper buna göre 4 yılda imza parasıyla beraber 13,6 milyon Euro gelir elde edecek.