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Beşiktaş Vincent Aboubakar ile anlaşamazsa Miguel Borja'ya yönelecek

Aboubakar'ın alternatiflerine yönelen Beşiktaş, Palmeiras'ın forveti Miguel Borja'yı listesine aldı.

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Vincent Aboubakar için Porto ve Lorient ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da alternatif isimler için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar, bu bağlamda Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki yıldız forvet Miguel Borja'yı listesinde aldı.

Kartal, Aboubakar'ın transferinde olumlu sonuç alınmazsa bu isme yönelecek. Yönetim, forvet oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmaya çalışacak.

Devre arasında Palmeiras'a gelen Borja, fazla forma şansı bulamadı ve toplamda 9 resmi maçta oynadı. Golü bulunmayan genç futbolcunun sadece 1 asisti bulunuyor.

Ntvspor

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