Beşiktaş yönetimi, kredisini tüketen Alvaro Negredo'yu devre arasında göndermenin hesaplarını yapıyor
Beşiktaş Yönetimi şu ana kadar resmi maçlarda golü olmayan İspanyol yıldızı göndermek için düğmeye bastı.
Beşiktaş’ta Negredo topun ağzında. Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar'ın yerine aldığı İspanyol golcü bugüne kadar hiçbir resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Gençlerbirliği önünde ilk yarıda oynayan Negredo'nun kredisini tamamen tükettiği öğrenildi. Şenol Güneş'in Negredo'nun performansından hiç memnun kalmaması üzerine yönetimin devre arasında İspanyol golcüyü kiraya vererek yerine yeni bir golcü transfer etmek için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.
Takvim
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.