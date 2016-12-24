Beþiktaþ Yönetimi'nden Atiba'ya jest
Beþiktaþ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ülkesinde beþinci kez yýlýn futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a plaket verdi.
33 yaþýndaki Atiba Hutchinson bu sezon, Kanadalý gazeteciler ve antrenörlerin yarý yarýya oylarýyla belirlenen yýlýn en iyi futbolcusu ödülüne layýk görülmüþtü.
Atiba Hutchinson, üçü üst üste olmak üzere 5. kez Kanada'da yýlýn en iyi futbolcusu ödülüne layýk görüldü.
Beþiktaþ'ýn geçen sezon elde ettiði lig þampiyonluðunda önemli payý bulunan deneyimli oyuncu, 2010, 2012, 2014 ve 2015'te de bu ödülü kazanmýþtý.
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