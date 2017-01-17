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Beşiktaş yönetimi Quaresma'ya ceza kesmeye hazırlanıyor

Dün Osmanlıspor maçında oyundan alınırken teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren Quaresma'ya para cezası verilecek.

  • DHA
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Osmanlıspor maçında oyundan alındıktan sonra eldivenin yere atarak tepki gösteren Ricardo Quaresma'ya ağır ceza geliyor.  Osmanlıspor maçında oyundan alınan, sahayı terk ederken eldivenlerini teknik direktör Şenol Güneş'in önüne fırlatan Ricardo Quaresma'ya yönetim ceza vermeye hazırlanıyor. 
 
QUARESMA'YA 10 İLA 20 BİN EURO ARASINDA CEZA VERİLECEK
 
Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yarın önce İcra Kurulu toplanacak olan Beşiktaş'ta daha sonra da yönetim kurulunda Portekizli yıldıza verilecek para cezası görüşülecek. Quaresma'ya yönetmelik gereği disiplinsiz hareketleri sebebi ile ve bunu benzer davranışları daha önce de yaptığı için 10 bin ile 20 bin Euro para cezası verilmesi bekleniliyor.

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